Синтаксический разбор предлож. Прохладой веет от реки. Изредка слышен шлёпок выпрыгнувший из воды рыбы. Тихо переговариваются жигиты.
Русский язык
Синтаксический разбор предлож. Прохладой веет от реки. Изредка слышен шлёпок выпрыгнувший из воды рыбы. Тихо переговариваются жигиты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прохладой- дополнение, веет- глагол, от- предлог, реки-дополнение. изредка- обстоятельство, слышен- глагол, шлепок- подлежащее,выпрыгнувший-глагол, из- предлог, воды - дополнение, рыбы - допол. тихо - обстоятельство, переговариваются - глагол,жигиты- подлежащее.
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