Придумать маленькое одно предложение с этой парой слов: войско- армия
Русский язык
Придумать маленькое одно предложение с этой парой слов: войско- армия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Войско французов ,сразившись с армией Кутузова ,потерпело поражение от более сильного духом противника.
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