Придумать не большую сказку про малую медведицу и полярную звезду 2 класс
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Придумать не большую сказку про малую медведицу и полярную звезду 2 класс
Ответ(ы):
Гость:
Зима любимое время года многих людей но в особености детей.Зимой можно покататься с горки ,покататься на льду.Зимой много празников день святого Николая,новый год, Рождество и т.д.На новый год дети получают подарки и им это очень нравиться.Как же бы мы жили если бы не было зимы? зима это мое любимое время года.
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