Придумать предложение со словом сеялка
Русский язык
Придумать предложение со словом сеялка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поле вышли сеялки, готовые к работе.
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