Трус и тени своей боится . выполните синтакситический разбор предложения .

Гость: Гость:

Кто-трус- это подлежащее подчеркиваем 1 чертой, выражено сущ. Трус что делает- боится- это сказуемое,подчеркиваем 2 чертами, выражено глаголом. Боится чего? тени это дополнение подчеркиваем пунктиром тени чьей своей это определение подчеркиваем волнистой линией. ПРедложение повест.,невоскл., прост., двусост.,распр., не осл.