Трус и тени своей боится . выполните синтакситический разбор предложения .

Русский язык
Трус и тени своей боится . выполните синтакситический разбор предложения .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто-трус- это подлежащее подчеркиваем 1 чертой, выражено сущ. Трус что делает- боится- это сказуемое,подчеркиваем 2 чертами, выражено глаголом. Боится чего? тени это дополнение подчеркиваем пунктиром тени чьей своей это определение подчеркиваем волнистой линией. ПРедложение  повест.,невоскл., прост., двусост.,распр., не осл.
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