Запиши новые слова на слово форме ножницы ориентир падежа подчеркни буквы написа??ие которых надо запомнить вставь нужные буквы Найди в тексте существительного множественного укажи падеж Выпиши названия стихотворений укажи част...

Гость: Гость:

Русь, опоясана (чем?) реками (т.п.) И дебрями окружена, С (чем?) болотами (т.п.) и (кем?) журавлями (т.п.) И с мутным взором колдуна. С болотами, с мутным - слова в форму которых входит предлог С.