Запиши новые слова на слово форме ножницы ориентир падежа подчеркни буквы написа??ие которых надо запомнить вставь нужные буквы Найди в тексте существительного множественного укажи падеж Выпиши названия стихотворений укажи част...

Русский язык
Запиши новые слова на слово форме ножницы ориентир падежа подчеркни буквы написа??ие которых надо запомнить вставь нужные буквы Найди в тексте существительного множественного укажи падеж Выпиши названия стихотворений укажи части речи рядом напиши два родственных слова прилагательные с суффиксом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русь, опоясана (чем?) реками (т.п.) И дебрями окружена, С (чем?) болотами (т.п.) и (кем?) журавлями (т.п.) И с мутным взором колдуна. С болотами, с мутным - слова в форму которых входит предлог С.
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