Запиши новые слова на слово форме ножницы ориентир падежа подчеркни буквы написа??ие которых надо запомнить вставь нужные буквы Найди в тексте существительного множественного укажи падеж Выпиши названия стихотворений укажи част...
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Запиши новые слова на слово форме ножницы ориентир падежа подчеркни буквы написа??ие которых надо запомнить вставь нужные буквы Найди в тексте существительного множественного укажи падеж Выпиши названия стихотворений укажи части речи рядом напиши два родственных слова прилагательные с суффиксом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русь, опоясана (чем?) реками (т.п.) И дебрями окружена, С (чем?) болотами (т.п.) и (кем?) журавлями (т.п.) И с мутным взором колдуна. С болотами, с мутным - слова в форму которых входит предлог С.
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