Длин электромагнитной волны в воздухе равна 0,6мкм. Чему равна частота

Физика
Длин электромагнитной волны в воздухе равна 0,6мкм. Чему равна частота
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частота дорівнює 0,6*10^(-3)*3*10^8=1,8*10^5
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