Работа с текстом. 1)Велел Иван Калита обнести стольный город деревяной крепостью.2)Возведе(н,нн)а она была из дуба.3)Отбирались самые крепкие - кремлевые - бревна.4)Поэтому укрепления состоящие из утолще(н,нн)ых стен с башнями...

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Работа с текстом. 1)Велел Иван Калита обнести стольный город деревяной крепостью.2)Возведе(н,нн)а она была из дуба.3)Отбирались самые крепкие - кремлевые - бревна.4)Поэтому укрепления состоящие из утолще(н,нн)ых стен с башнями - стрельницами стали называться кремлем. 5)При внуке Ивана Калиты князе Дмитрии Ивановиче Донском вокруг города выстроили из обтеса(н,нн)ых известковых глыб мощную крепость с толстыми и высокими стенами и выступающими вперед девятью башнями.6)В три непреступные линии без малого в два километра дли(н,нн)ою встал новый Кремль и надежно оградил Москву от неприятеля.7)По верху стен и стрельниц были устрое(н,нн)ы боевые площадки.8)С боевых площадок в случае вражьего приступа сподручно было вести прицельный огонь и держать оборону. 9)С тех пор стала зваться Москва Белокаме(н,нн)ой. Выполните задания. 1.Вставьте знаки препинания, раскройте скобки. 2.Среди предложений 7-9 найдите причастие 3.Среди предложений 1-4 найдите предложение с причастным оборотом. Заранее спасибо!

Автор: Гость