Ребята,помогите сделать три-четыре задания,пожжжжж
Алгебра
Ребята,помогите сделать три-четыре задания,пожжжжж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11)2,1×3,2-2,1×1,2+1=2,1(3,2-1,2)+1=2,1×2+1=4,2+1=5,2 12)1,7×2,5+1,7×3,5-2=1,7(2,5+3,5)-2=1,7×6-2=10,2-2=8,2 13)2,3×1,5-2,3×0,5-1=2,3(1,5-0,5)-1=2,3-1=1,3 14)3,1×1,4-3,1×2,4+2=3,1(1,4-2,4)+2=-3,1+2=-1,1 15)2,5×3,7+2,5×2,3-10=2,5(3,7+2,3)-10=2,5×610=15-10=5
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