Придумать предложения, в которых эти слова сначала будут наречиями, а потом кратк??ми прилагательными: разочарова (н, нн)о; собра(н, нн)о; скова(н, нн)о; согласова (н, нн)о.
Русский язык
Придумать предложения, в которых эти слова сначала будут наречиями, а потом кратк??ми прилагательными: разочарова (н, нн)о; собра(н, нн)о; скова(н, нн)о; согласова (н, нн)о.
Ответ(ы):
Гость:
Наречия: Вздохнуть разочарованно. ?.Стоять скованно. Сделать согласованно. Кр. прил.: ...
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