Придумать предложения, в которых эти слова сначала будут наречиями, а потом кратк??ми прилагательными: разочарова (н, нн)о; собра(н, нн)о; скова(н, нн)о; согласова (н, нн)о.

Русский язык

Придумать предложения, в которых эти слова сначала будут наречиями, а потом кратк??ми прилагательными: разочарова (н, нн)о; собра(н, нн)о; скова(н, нн)о; согласова (н, нн)о.

Автор: Гость