Придумать рассказ про вельмож

Гость: Гость:

Однажды в один прекрасный день ко мне пришёл раб из дворца. Его прислал фараон. Он приказал мне явиться во дворец. Вся моя семья очень разволновалась. Мои рабы помыли меня, одели и надели на меня украшения. На своём буром коне я отправился во дворец. Когда я хотел войти во дворец меня задержали охранники но вышел тот раб и мне разрешили войти во дворец. Он был очень красив. на были золотые статуи и пол был весь в позолоте. Ивот я вошел в зал к фараону. Я поклонился и лежал лицом вниз пока фараон не приказал мне встать. Я встал .И вот он молвил: ЭЯ назначаю тебя главным в моей каменоломне и если ты будешь очень хорошо работать то дам тебе и дом с чудесным садом, и пруд, и множество рабов. Но я уже не слышал его, я упал в обморокИ когда фараон приказал чтобы стражи подняли меня я начал громко кричать. А дальше ничего не помню. На следующий день его писцы сообщили мне что со следующего я дня я обязан отправляться на каменоломню. И я отправился. А за свою усердную работу я получил и дом, и пруд, и сад, и множество рабов!!