Придумать сказочную историю о культурном или дикорастущем растении

Окружающий мир
Придумать сказочную историю о культурном или дикорастущем растении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была крапива. Она была жгучая и никому не нравилась. Однажды по лесу шёл лесник. Он увидел крапиву и срезал её. Потом лесник пришёл домой и сварил из неё суп. Вот и вся история:-) 
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