Придумати задачу за виразом (14:2-4)*3
Математика
Придумати задачу за виразом (14:2-4)*3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В спорт зале было 14 человек. Через 2 дня стало в 2 раза меньше. Через 3 дня ушли ещё 4. А на 4 день стало в 3 раза больше чем на 3 день
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