Примеры влияния культуры на общество
Обществознание
Примеры влияния культуры на общество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Культура это очень широкое понятие,оно имеет множество значений. Например : та же конституция,в которой прописаны рамки поведения личности в обществе. На личность культура также влияет через становление этой самой личности(характера,предпочтений,морали,личных качеств),то есть,культура включает в себя соблюдение неких рамок,то есть культурный человек не будет обижать детей,материться,хамить и т.д.,он будет стремиться только к соблюдать этих рамок культурного поведения. На чел организм,я думаю,культура тау же влияет путем сдерживания человека в своих рамках.Скажем например,культурный человек не позволит себе связаться с компанией,где одни пьющие,курящие люди,так как что бы влиться в коллектив ему придется тоже не отставать от них,а это вредно для здоровья.
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