Природные условия в лесу (климат) срочно пожалуйста

Окружающий мир
Природные условия в лесу (климат) срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таким образом, хотя в самом лесу климатболее умеренный, чем в окружающей безлесной местности, на лесных прогалинах, оказывается, климат, благодаря лесу, делается более резким, как бы более материковым. Причина заключается в том, что на полянах внутрилеса, подобно тому, что мы описали выше для котловин, воздух застаивается. Средняя температура воздуха в лесу за все сезоны года, ниже чем в открытой местности, особенно же летом.
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