Пришлое население прибыло в Австралию в основном из: 1) Германии и Италии 2) Грец??и и Польши 3) Великобритании и Ирландии 4) стран Юго-Восточной Азии

География
Пришлое население прибыло в Австралию в основном из: 1) Германии и Италии 2) Грец??и и Польши 3) Великобритании и Ирландии 4) стран Юго-Восточной Азии
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Ответ(ы):
Гость:
3)Великобритании и Ирландии
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