Пришлое население прибыло в Австралию в основном из: 1) Германии и Италии 2) Грец??и и Польши 3) Великобритании и Ирландии 4) стран Юго-Восточной Азии

География

Пришлое население прибыло в Австралию в основном из: 1) Германии и Италии 2) Грец??и и Польши 3) Великобритании и Ирландии 4) стран Юго-Восточной Азии

Автор: Гость