Прочитайте и отгадайте загадку: нес ее тне паш ет ах ле бомбо гата.

Русский язык
Прочитайте и отгадайте загадку: нес ее тне паш ет ах ле бомбо гата.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не сеет не пашет а хлебом богата Земля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привет помогите с примером 165478:43*47,2*33,7 = помогите!!!
Ответить
Английский язык
Dear Jane, Hi! How are you? I'm great! It's the holidays and we are in our new house. I love it! Every day, I 1) ........... late and 2) .........
Ответить
Литература
Чому оповідання називається "пісня про правду?" Яку роль відіграє заголовок в цьому творі?
Ответить
Русский язык
Выпишите слова, в которых звуков больше, чем букв: весна, ясли, перемена, еда, вода, ??расная, яблоко, вьюга.
Ответить
География
Дряхлеет ли с появлением человека Австралия ?
Ответить