Прочитайте и отгадайте загадку: нес ее тне паш ет ах ле бомбо гата.
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Прочитайте и отгадайте загадку: нес ее тне паш ет ах ле бомбо гата.
Ответ(ы):
Гость:
Не сеет не пашет а хлебом богата Земля
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