Приспасобление растений к меньшему испарению
Биология
Приспасобление растений к меньшему испарению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устьица, они могут располагаться на нижней или верхней части листа
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