приставка , уменьшающая основную единицу в 10 раз

Математика
приставка , уменьшающая основную единицу в 10 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может приставка пре? например премалюсенькая
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