приставка , уменьшающая основную единицу в 10 раз
Математика
приставка , уменьшающая основную единицу в 10 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может приставка пре? например премалюсенькая
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