Какую классификацию получил Жюль Верн по окончании обучения :1)профессор естественной истории ,2)адъюнкт кафедры физики ,3)магистр богословия ,4)доктор философии, 5)лиценциат права, 6)кандидат географических наук
Литература
Какую классификацию получил Жюль Верн по окончании обучения :1)профессор естественной истории ,2)адъюнкт кафедры физики ,3)магистр богословия ,4)доктор философии, 5)лиценциат права, 6)кандидат географических наук
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Профессор естественной истории
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