Твір мініатюра "Гектор остання надія трої"

Литература
Твір мініатюра "Гектор остання надія трої"
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Автор: Гость
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Гость:
Украинцы-нацисты.пппппппппппп
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