Приведи пример как как кто готовится к зиме медведь ласточка заяц белка еж лягушк??
Окружающий мир
Приведи пример как как кто готовится к зиме медведь ласточка заяц белка еж лягушк??
Ответ(ы):
Гость:
Медведь уходит в спячку , заяц собирает на зиму много еды , белка записаться ядрами шишек ,лягушка мухами и комарами !!!
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