Приведи примеры эмульсий и суспензий. Предложи методы их разделения.

Химия
Приведи примеры эмульсий и суспензий. Предложи методы их разделения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмульсия, примеры: молоко, майонез, жидкие среды организма (плазма крови, лимфа), жидкое содержимое клеток (цитоплазма, кариоплазма), некоторые смазочно-охлаждающие жидкости, пестициды, лекарственные и косметические средства, млечный сок каучуковых деревьев (латекс). Золь, суспензия, примеры: Речной и морской ил, строительные растворы, пасты. 
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