Приведи примеры повторов болезнь и Исцеление Ильи Муромца

Гость: Гость:

Исцеление Ильи Муромца. Жил во славном городе во Муроме крестьянин Иван Тимофеевич. Хорошо жил, всего в доме было вдоволь. Да одно горе его мучило: сынок его любимый, Илеюшко, ходить не мог: с детства не служили ему ноги резвые. Сидел Илья сиднем на печке в избе родительской ровно тридцать лет.￼ Ушли раз родители его в поле на работу крестьянскую. А к Илье под окно старички нищие, калики перехожие, забрели. Просят: — Подай нам, Илеюшко, милостыньку. Да напои нас пивком. Зазвал их Илья в избу, говорит им: — Подал бы я вам милостыньку и пивком напоил бы —у нас в доме всего много —да видите: я недвижим сижу! Три раза просили его калики перехожие, три раза Илья им отказывал. — А ты попробуй-ка, Илья, с печки слезть,— нищие говорят. Потянулся Илья, спустил ноги с печи, встал на них —диво дивное! Пошли ноги по избе, словно и не он, Илья, безногим был. Скорёхонько сходил Илья в другую горницу за деньгами, подаёт старичкам. А те не берут, говорят:￼ — Теперь принеси нам напиться пива сладкого. И в погреб Илья сбегал,— себя не помнит от радости, что поправился. Нацедил чашу пива сладкого, перед нищими поставил. А нищие попили да и говорят: — Допивай, что в чаше осталось. Да вторую неси нам. И из второй чаши они попили, а Илья опять остатки допил. И почуял он в себе здоровье богатырское, силу непомерную. Говорят ему калики перехожие: — Проси, чтобы отец тебе жеребёночка купил. Пои его речной водой, корми пшеницей белояровой, давай ему по траве на росах кататься, валяться. Вырастет у тебя богатырский конь, хозяину товарищ. Заведи себе палицу тяжёлую, латы богатырские, нож булатный. Могучим богатырём, Илья Муромец, станешь. И не бойся с врагом в поле встретиться: тебе в бою смерть не писана. А теперь иди в поле, расскажи родителям, что с тобою случилось. И исчезли калики перехожие, словно невидимки растаяли. Собрал Илья наскоро пищу, питьё и в поле побежал к родителям. Обрадовались родители, говорят: — Поезжай, наше дитятко милое, в чисто поле, из чиста поля в славный Киев-град. Низко кланяйся князю с княгинею, войску русскому, богатырям-товарищам. Обходись со всеми вежливо. ￼Всё сделал Илья, как калики перехожие его научили. Коня себе богатырского выкормил, латы, оружие достал. Стал богатырём-великаном и отправился в Киев на службу к князю Владимиру. Ласково встретил его Владимир стольнокиевский. — Ты чей, добрый молодец? Ты какого отца, какой матери? Отвечает Илья: — Я из города из Мурома, из села я Карачарова, а зовусь я Илья Муромец. Позволь, князь, мне в чисто поле съездить, набрать себе дружину храбрую, друзей-товарищей. Говорит ему Владимир Красно Солнышко: — Поезжай ты во чисто поле, набирай себе дружину могучую. А оттуда приезжай ко мне на пир. Быть тебе старшим над всеми богатырями русскими. Поехал Илья в чисто поле. Там в белых шатрах нашел он и Добрыню Никитича, и Алёшеньку Поповича, и Дуная, и Чурилу, и Самсона Самойловича, и других богатырей. Подружились с ним богатыри-товарищи. Поклонились они ему. Признали его самым сильным, самым храбрым из богатырей земли киевской.