Приведите к наименьшиму общему знаменателю дроби 3/5 и 2/3 3/4 и 5/16 1/4 и 1/6
Математика
Приведите к наименьшиму общему знаменателю дроби 3/5 и 2/3 3/4 и 5/16 1/4 и 1/6
Ответ(ы):
Гость:
3/5 и 2/3=9/15 и 10/15 3/4 и 5/16=12/16 и 5/16 1/4 и 1/6=3/12 и 2/12
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