Найти три последовательных нечетных числа, что сумма первых двух в 4 раза больше, чем третье
Математика
Найти три последовательных нечетных числа, что сумма первых двух в 4 раза больше, чем третье
Ответ(ы):
Гость:
Три последовательных нечетных числа: (2k-1), (2k+1), (2k+3) для всех целых k. (2k-1)+(2k+1)=4 (2k+3) 4k=8k+12 k=-3 ответ: -7, -5, -3
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