Помощница зубов по пережёвынию варёной картошки помощники зубов по перетиранию разрезания раскалыванию твёрдой пищи.

Окружающий мир
Помощница зубов по пережёвынию варёной картошки помощники зубов по перетиранию разрезания раскалыванию твёрдой пищи.
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Гость:
Слюна,язык если что обращайтесь
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