Какой ответ задать чтобы ответ был "Монолог"?СРОЧНО

Обществознание
Какой ответ задать чтобы ответ был "Монолог"?СРОЧНО
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Автор: Гость
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Гость:
Как называется речь человека на каком либо выступлении, не затрагивающая мнения слушателей?
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