Полиз помогите!! Источником тока в цепи служит батарея с ЭДС 30 В. Напряжение на заж??мах батареи 18 В, а сила тока в цепи 3.0 А . Определите внешнее и внутреннее сопротивление в этой цепи. (Тема статика)

Физика

Полиз помогите!! Источником тока в цепи служит батарея с ЭДС 30 В. Напряжение на заж??мах батареи 18 В, а сила тока в цепи 3.0 А . Определите внешнее и внутреннее сопротивление в этой цепи. (Тема статика)

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