Если бы кот Матроскин открыл в Простоквашино молочную ферму, то купил бы 5463 коровы. Напишите числительное словами в предложении: Матроскин обзавелся бы_________________коровами.

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Если бы кот Матроскин открыл в Простоквашино молочную ферму, то купил бы 5463 коровы. Напишите числительное словами в предложении: Матроскин обзавелся бы_________________коровами.

Автор: Гость