Если бы кот Матроскин открыл в Простоквашино молочную ферму, то купил бы 5463 коровы. Напишите числительное словами в предложении: Матроскин обзавелся бы_________________коровами.

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Если бы кот Матроскин открыл в Простоквашино молочную ферму, то купил бы 5463 коровы. Напишите числительное словами в предложении: Матроскин обзавелся бы_________________коровами.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На самом деле это будет так: ...пятью тысячами четырьмястами шестьдесятью тремя коровами
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