Приведите пример взаимодействия океана и человека. помогите я на уроке

География
Приведите пример взаимодействия океана и человека. помогите я на уроке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек загрязняет океан берет воду и ловит рыбу из океана человек наносит ущерб океану
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