Приведите примеры химических явлений

Химия
Приведите примеры химических явлений
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отбеливание, разжигание огня, скисание молока, брожение виноградного сока, ржавление металлов.
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