приведите примеры предложений, в которых есть причастный и деепричастный оборот!

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приведите примеры предложений, в которых есть причастный и деепричастный оборот!
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