Приведите свои примеры основных информационных процессов.

Информатика
Приведите свои примеры основных информационных процессов.
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Флеш-память, бумага, магнитная пленка
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