Привести дроби 3/44 и 4/33, 11/15 и 7/18, 4/21 и 3/35 к общему знаменателю
Математика
Привести дроби 3/44 и 4/33, 11/15 и 7/18, 4/21 и 3/35 к общему знаменателю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/44 и 4/33 2. НОК (44;33)=132 3. 132:44=3 132:33=4 3) 4) 3/44=9/132 4/33=16/132 11/15 и 7/18 2. НОК (15,18)=90 3. 90:15=6 90:18=5 6) 5) 11/15=66/90 7/18=35/90 4/21 и 3/35 2.НОК (21;35)=210 3. 210:21=10 210:35=6 10) 6) 4/21=40/210 3/35=18/210
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