Привести пример человека полностью лишенного социализации
Обществознание
Привести пример человека полностью лишенного социализации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маугли, как пример человека полностью лишённого социализации[править] ￼ Маугли Анна была незаконнорожденным ребёнком, которого мать постоянно запирала в комнате и оставляла одну. В возрасте шести лет девочка не умела даже ходить и говорить. За четыре года обучения в специальной школе до момента её смерти девочку научили играть с мячом, одеваться, кушать ложкой, но её речь была на уровне двухлетнего ребёнка.
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