Срочно . Права человека 7 класс сочинение !
Обществознание
Срочно . Права человека 7 класс сочинение !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правл человека есть на среднее обучение в школе. тоестькаждый гражданин и мальчики и девлчки имееют полно право на среднее обучение в школе. каждый человек имеет право поступать в высшее учебное заведение только если у него есть на это желание или ум. все люди одинаково имеют на это право. неважно багат он или нет красив он или нет.
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