Срочно . Права человека 7 класс сочинение !

Гость: Гость:

Правл человека есть на среднее обучение в школе. тоестькаждый гражданин и мальчики и девлчки имееют полно право на среднее обучение в школе. каждый человек имеет право поступать в высшее учебное заведение только если у него есть на это желание или ум. все люди одинаково имеют на это право. неважно багат он или нет красив он или нет.