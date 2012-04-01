Привет.Скажите:Что такое зиккурат и почему наши мугамы сравнивают с зиккуратом? Прошу ответьте срочно надо

Музыка
Привет.Скажите:Что такое зиккурат и почему наши мугамы сравнивают с зиккуратом? Прошу ответьте срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зиккура́т (от вавилонского слова sigguratu — «вершина», в том числе «вершина горы») — многоступенчатое культовое сооружение в Древней Месопотамии и Эламе, типичное для шумерской, ассирийской, вавилонской и эламской архитектуры.
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