Признак разделения властей
Обществознание
Признак разделения властей
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Гость:
Скорее всего развитие....По тому что происходит модернизация разных отделов властей* И становиться труднее за всем следить, для этого ее делят на несколько частей.
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