Признаки погоды 5 ясная 5 ненастье

Гость: Гость:

Признаки и приметы хорошей погоды Появление отдельных перистых облаков по утрам и исчезновение их к полудню — признак хорошей погоды. Летом правильный ход развития облачности: утром появление кучевых облаков, увеличение их количества к полудню, растекание к вечеру и переход в слоисто-кучевые. В прибрежной полосе днем ветер дует с моря на сушу ночью с суши на море. Температура воздуха имеет правильный суточный ход: днем повышается, ночью понижается. Утром и вечером дым из труб поднимается вертикально вверх — жди хорошую погоду. Ночью и к утру роса — днем будет вёдро. Золотистые и розовые оттенки зари — днем будет вёдро. Серебристое сияние на небе — к хорошей погоде. Сухая мгла на горизонте — к хорошей погоде. Зеленый цвет при мерцании звезд — к хорошей погоде. Солнце при заходе опускается за чистый горизонт — завтра будет вёдро. Радиозаряды в приемнике не часты и не сильны, несколько усиливаются днем — хорошая погода еще постоит. Поворот ветра по часовой стрелке — к хорошей погоде. Поворот ветра до полудня по часовой стрелке и обратно после полудня — хорошая погода устойчивая. Сильный ветер во время дождя — жди улучшения погоды. Если в полдень слабый ветер, но не штиль, погода не изменится. Если струны в музыкальных инструментах лопаются, будет сухо. Ясно в полдень — ясно и вечером. Целый день нет облаков — погода будет устойчивой. Высокие облака, идущие с востока, — к хорошей погоде. Облака движутся, уклоняясь влево от ветра, который наблюдается у земли, к хорошей погоде. Если кучевые облака с резко очерченными краями — хорошая погода удержится. Если появляются просветы в облаках в длительную дождливую погоду, скоро погода улучшится. Появление перистых неподвижных облаков в виде завитков (конские гривы)—к хорошей погоде. Ослабление дождя к вечеру — к улучшению погоды. Сильный дождь ночью или утром при слабом ветре — жди прояснения не позже полудня. Большой круг диаметром до 20° около луны — к сухой погоде. «Румяный» вечер и сырое утро — к хорошей погоде. Красное небо вечером — к хорошей погоде. Солнце всходит из-за тучи — к хорошей погоде. Вечерняя радуга — к вёдру. Если радуга из многоцветной переходит в белую, скоро прекратится дождь. Резкие искажения контуров диска Солнца при восходе и заходе — к хорошей погоде. Нежно-голубое небо — к устойчивой хорошей погоде. Ночью в лесу теплее, чем в поле, — к хорошей погоде. На холме ночью теплее, чем в низине,— к хорошей погоде. Туман стелется по земле — ожидай хорошую погоду. Заря всходит на самом горизонте—к хорошей погоде. Если облака идут против ветра у земли, то это указывает на близкую перемену ветра: он будет дуть в ту сторону, в какую идут облака. Туман в лощинах и над болотами — к хорошей погоде. Признаки и приметы плохой погоды Если в ясную погоду происходит натекашие тонкого слоя облачности и затем ее уплотнение, увеличение по количеству, то через 10—15 часов вероятно ухудшение погоды. Пасмурная с осадками погода сохранится, если температура воздуха мало изменяется в течение суток, ветер свежий, не изменяет своей силы и направления. Ненормально повышенная видимость — к плохой погоде. Зыбь и волна начинают идти не по ветру и усиливаются — к непогоде. Ненормально повышенная слышимость звуков в воздухе — к перемене погоды. Дым из труб стелется понизу — к ненастью. Появление кругов вокруг Луны и Солнца — к плохой погоде. Сильное мерцание звезд ночью — к ухудшению погоды. Ярко-красная заря утром — к дождю. Ночью и утром в летнее время росы нет — к ухудшению погоды. Заход Солнца вечером в сгущающиеся облака — к дождю. Если Солнце, заходя за облака, не покажется перед тем как скрыться за горизонт («не снимает шапки»), то на следующий день .надо ожидать дождливую; погоду. Если туман поднимается вверх, будет дождь. Заря всходит над облаками — к ветру. После долгого затишья подул ветер — жди дождя. Ветер к вечеру не стихает — к дождю. Соль сыреет — к ненастью.