Как бистро виучить стих даю 15 баллов
Литература
Как бистро виучить стих даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Внимательно прочитай его. 2. Раздели на равные части. 3. Учи одну часть 5-10 минут. 4. Расскажи стих в голос. Я так делаю.
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