Как бистро виучить стих даю 15 баллов

Литература
Как бистро виучить стих даю 15 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Внимательно прочитай его. 2. Раздели на равные части. 3. Учи одну часть 5-10 минут. 4. Расскажи стих в голос. Я так делаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти треугольник авс,дополни его до прямоугольника так,чтобы одна из его сторон была равна отрезку ас
Ответить
Биология
Класс Саркодовые. Особенности строения и жизнедеятельности на примере Амебы обыкновенной.Разнообразие и роль в природе
Ответить
Русский язык
Текст про домашнего животного (5 предложений)
Ответить
Информатика
Составить программу,которая формирует одномерный массив,заполненный с клавивиатуры,выполняет поиск max и min элемента массива, а затем вычисляет их...
Ответить
Биология
Какой отдел головного мозга включает кору?
Ответить