Класс Саркодовые. Особенности строения и жизнедеятельности на примере Амебы обыкновенной.Разнообразие и роль в природе

Биология
Класс Саркодовые. Особенности строения и жизнедеятельности на примере Амебы обыкновенной.Разнообразие и роль в природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амеба обыкновенная -- тело состоит из цитоплазмы, поверх которой имеется тонкая наружная мембрана. В цитоплазме находится ядро, пищеварительные вакуоли и сократительные вакуоли (выделение жидких продуктов распада). Имеет непостоянную форму тела. Передвижение и захват пищи при помощи ложноножек. Дыхание всей поверхностью тела. Размножение путем деления. Обладает раздражимость. В неблагоприятных условиях покрывается плотной оболочкой, образуя цисту.  Обитает на дне пресных водоёмов со стоячей водой (особенно в гниющих прудах и болотах, так как там есть много бактерий).  Роль в природе -- источник питания для обитателей водоема. Живет в организме человека, поедая разрушенный эпителий.   Амеба дизентерийная паразитирует в тонком кишечнике.
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