Текст про домашнего животного (5 предложений)
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Текст про домашнего животного (5 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть домашнее животное - "кто у тебя есть". Его(ё) зовут "кличка животного". Он(а) любит играть в разные игры! И иногда я играю с ним. Нам с моим животным очень весело!
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