Начерти треугольник авс,дополни его до прямоугольника так,чтобы одна из его сторон была равна отрезку ас

Математика

Начерти треугольник авс,дополни его до прямоугольника так,чтобы одна из его сторон была равна отрезку ас

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