Помогите по алгебре 8 класс 8 упражнение
Алгебра
Помогите по алгебре 8 класс 8 упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В випадку а тобі треба 2 дріб до квадрату пізніше додати дроби цей результат прирівняти до шисти в теби х має вийти 1
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