Император Блефуксу приказал своим подданным пересчитать запасы зерна. Слуги насчитали 725 больших и маленьких мешков,наполненных зерном. Больших мешков было на 325 Больше, чем маленьких. Сколько мешков каждого вида насчитали по...

Математика

Император Блефуксу приказал своим подданным пересчитать запасы зерна. Слуги насчитали 725 больших и маленьких мешков,наполненных зерном. Больших мешков было на 325 Больше, чем маленьких. Сколько мешков каждого вида насчитали подданные императора.срочно

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