Император Блефуксу приказал своим подданным пересчитать запасы зерна. Слуги насчитали 725 больших и маленьких мешков,наполненных зерном. Больших мешков было на 325 Больше, чем маленьких. Сколько мешков каждого вида насчитали по...

Математика
Император Блефуксу приказал своим подданным пересчитать запасы зерна. Слуги насчитали 725 больших и маленьких мешков,наполненных зерном. Больших мешков было на 325 Больше, чем маленьких. Сколько мешков каждого вида насчитали подданные императора.срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 малых мешков и 525 больших
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