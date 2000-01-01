Про озера байкал в евразии

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БАЙКАЛ, пресноводное озеро на юге Восточной Сибири. Высота над уровнем моря 455 м. Возраст около 25 млн. лет. Флора и фауна включает около 2600 видов. Глубина 1637 м, площадь 31,5 тыс. кв. км, объем 23 тыс. куб. км, длина 636 км, наибольшая ширина 79,5 км, наименьшая ширина 27 км, протяженность береговой линии 2000 км. Количество мысов - 174, количество островов - 26. Самый крупный из них Ольхон. Самые большие заливы - Баргузинский (725 кв. км) , Чивыркуйский (270 кв. км) , Провал (197 кв. км) . Самый крупный приток река Селенга. Вытекает из Байкала одна река Ангара. Температура воды в открытом озере летом: наивысшая 16 градусов, самая низкая 4,2 градусов. Температура воды на мелководье у побережья: наивысшая в августе 23 градуса, самая низкая 18 градуса. Это самое глубокое в мире озеро и самое крупное водохранилище пресной воды на планете. В котловине Байкала сосредоточено около 20 % мировых запасов пресных озерных вод планеты (исключая ледники, снежники и льды, где вода находится в твердом состоянии) . Байкал - одно из древнейших озер планеты, его возраст ученые определяют в 25-30 млн. лет. Среди озер земного шара озеро Байкал занимает первое место по глубине (1637 м) . Впадина озера Байкал в морфологическом отношении представляет 3 самостоятельные котловины - Южную с наибольшей отметкой глубины 1430 м, Среднюю (1637 м) и Северную (920 м) . Впадина Байкала асимметрична. Западная ее сторона отличается крутым подводным склоном (40-50 градусов крутизны) , восточная - более полога. Байкал - одно из самых бурных озер земного шара. Поверхность озера очень редко бывает спокойной. На Байкале часто бывают землятресения. Байкал в настоящее время сильно загрязняется Целлюлозно - бумажным заводом и в ближайшие лет 20 может потерять свою ценную природу. РаОзера Евразии многочисленны и разнообразны по происхождению, размерам и водному режиму. Подобно рекам, по территории материка они размещаются неравномерно. Особенно велика численность озер на северо-западе Евразии. Самые крупные из них - Ладожское и Онежское. Их котловины, образовавшиеся в результате медленного опускания земной коры, были впоследствии обработаны ледниками и имеют значительные глубины. Вода в них пресная.звито рыболовство, ведется промысел тюленейЛадожское озеро расположено на северо-западе Европейской части Российской Федерации. Площадь – 17,7 тыс. кв. км, с островами 18,1 тыс. кв. км. Средняя глубина – 51 м, наибольшая – 230 м. Около 660 островов (крупные Мантсинсари, Валаам). Впадают реки Волхов, Свирь и др., вытекает река Нева..