Прочитай эти слова и выпиши шесть пар слов, которые рифмуются
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Прочитай эти слова и выпиши шесть пар слов, которые рифмуются
Ответ(ы) на вопрос:
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1)Fash-dash 2)Soon-moon 3)Lunch-crunch 4)Lame-fame 5)Long-gang 6)Test-zest
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