Таймер в часах поставили так, что он подаёт один сигнал через каждые полчаса. В первый раз таймер просигналил в 13:30. Во сколько он просигналит в седьмой раз? действами
Математика
Таймер в часах поставили так, что он подаёт один сигнал через каждые полчаса. В первый раз таймер просигналил в 13:30. Во сколько он просигналит в седьмой раз? действами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1ч.30мин×7=9ч.10мин 2)13:30+9ч.10=22ч.40мин.
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