Мальчик на санках спустился с ледяной горы высотой 20 м и проехал по горизонтали до остановки 40 м. На весь путь затрачено 15 секунд времени. Чему равно время спуска?

Физика
Мальчик на санках спустился с ледяной горы высотой 20 м и проехал по горизонтали до остановки 40 м. На весь путь затрачено 15 секунд времени. Чему равно время спуска?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное 7.5 секунд!!!!!!!
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