Мальчик на санках спустился с ледяной горы высотой 20 м и проехал по горизонтали до остановки 40 м. На весь путь затрачено 15 секунд времени. Чему равно время спуска?

Физика

Мальчик на санках спустился с ледяной горы высотой 20 м и проехал по горизонтали до остановки 40 м. На весь путь затрачено 15 секунд времени. Чему равно время спуска?

Автор: Гость